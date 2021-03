Benji e Bella Thorne si sposano

Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono pronti alle nozze. A quanto pare lei ha accettato la sua proposta: "She said YES" (Ha detto sì), ha scritto Benji, postando su Instagram una foto abbracciato alla fidanzata che mostra all'anulare l'anello di fidanzamento ufficiale. Il cantante e l'attrice fanno coppia fissa dal 2019. Lo scorso settembre Benjamin aveva raccontato ai fan sui social: "Si, lei è unica, è stupenda, ma non è perfetta. E io? Beh, io sono poco più che un disastro, un vagabondo che naviga in lungo e in largo in cerca di risposte. Eppure ci siamo incontrati per caso, a metà strada tra il mio percorso e il suo, e abbiamo deciso di camminare insieme mano per mano. Non è perfetto, ma è bellissimo così, e non lo vorrei in nessun altro modo". Archiviato il progetto Benji & Fede, Benjamin Mascolo ha debuttato a febbraio come solista con l'Ep "California". Nuova svolta nella musica, ma anche nella vita privata.

