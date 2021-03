Migos, il terzo capitolo della loro saga è alle porte

Il sound di Atlanta, con i suoi tre cavalieri, sta per toccare un'altra volta il cielo. L’uscita del terzo capitolo della famosissima saga musicale firmata Migos è ormai alle porte: Offset, uno dei componenti del trio, ha deciso di alimentare l’hype di milioni di fan con la pubblicazione di uno spoiler di quella che probabilmente sarà una traccia del nuovo album. Qualcuno si aspettava degli indizi maggiori in merito all’uscita dell’attesissimo progetto? Probabilmente sì, ma per ora dobbiamo accontentarci di questo breve estratto. Quavo in merito all’uscita di "Culture III" aveva regalato speranza: il rapper disse che il progetto sarebbe stato pronto in circa un mese e mezzo dal suo annuncio. Possiamo dire che il trio americano è stato fedele a quanto detto. "Culture III" sarà sicuramente il capitolo più importante della trilogia, per alcuni anche il più importante dell’intera discografia del gruppo di Atlanta e potrebbe essere anche l’ultimo progetto targato Migos. Non ci tocca atro che attendere la pubblicazione del nuovo album per capire davvero quale sarà il futuro di Quavo, Takeoff e di Offset.

