Madame: "Collaborerò con Laura Pausini"

Madame e Laura Pausini dovrebbe presto collaborare insieme. Ad annunciarlo è la giovane rapper che ha dato la notizia durante un’intervista. L'artista ha spiegato che si sta già sentendo con Laura Pausini e che, proprio durante il Festival di Sanremo, aveva detto che avrebbe voluto scrivere per lei. Ancora non c’è un progetto ben definito o una data per poter ascoltare qualcosa, ma i lavori potrebbero iniziare già nelle prossime settimane e concretizzare il progetto alla fine dell’emergenza sanitaria. Per il momento Madame, che spiegato la sua volontà di collaborare con la Pausini a Radio Italia, è impegnata nella promozione del suo primo album, mentre la voce de "La solitudine" è proiettata sulla scrittura e la registrazione del suo nuovo disco di inediti che dovrebbe uscire a fine anno. Madame ha appena pubblicato il suo primo album omonimo che contiene anche “Voce”, il brano che ha conquistato il pubblico di Sanremo 2021 vincendo anche il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo.