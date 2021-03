Gué Pequeno, il primo album con 11 nuovi remix

Nel 2011, Guè Pequeno diede il via alla sua fortunatissima carriera da solista con l’album "Il Ragazzo D’Oro", dal quale furono estratti singoli e video come "Non lo spegnere", "Ultimi giorni", "Giù il soffitto" e la traccia omonima. Dopo questo disco e lo stop alla sua sua esperienza con i Club Dogo, la carriera da solista del rapper milanese è esplosa definitivamente con gli album "Bravo Ragazzo", "Vero", "Santeria" (pubblicato insieme a Marracash), "Gentleman", "Sinatra" e il recente "Mr. Fini", certificato doppio Disco di Platino. Guè Pequeno ha annunciato una riedizione de "Il Ragazzo D’Oro" a dieci anni dalla pubblicazione che sarà disponibile dal prossimo venerdì 26 marzo. L’album è stato nuovamente mixato e masterizzato e conterrà anche 11 remix inediti.

Sui social, il rapper ha ripercorso quegli anni, parlando de Il Ragazzo D’Oro come un album che ha ispirato molti rapper affermatisi negli anni a venire: "Il Ragazzo D’Oro è stato il mio primo album ufficiale. Il disco nacque con lo spirito di un mixtape ma presto prese le dimensioni di un album vero che ha poi ispirato diverse wave. Volevo fare musica in maniera diversa rispetto a come la facessi con la band, lavorando anche con altri producer, alcuni nuovissimi e giovanissimi come i 2nd Roof, che mi aiutarono a costruire un suono tutto nuovo e che sarebbe poi rimasto negli anni. Volevo cominciare a costruire il mio brand solista che stava prendendo forma nella mia testa, facendo un disco libero da ogni tipo di logica in un momento in cui il rap italiano faceva ancora grande fatica ad emergere".

Il Ragazzo D’Oro – 10 anni dopo:

1. Dichiarazione (Young Miles RMX)

2. Giù il soffitto (2nd Roof RMX)

3. Ultimi giorni (Shablo RMX)

4. Il ragazzo d’oro (feat. Caneda) (Charlie Charles RMX)

5. Non lo spegnere (feat. Entics) (Junior K RMX)

6. Figlio di Dio (Gemitaiz RMX)

7. La G la U la E (Don Joe RMX)

8. Il blues del perdente (6 gradi di separazione) (DJ Harsh RMX)

9. Big! (feat. Entics, Ensi, Ntò, Jake La Furia, Marracash, Nex Cassel) (Drillionaire RMX)

10. Pillole (feat. Duellz) (Night Skinny RMX)

11. Diventare grande (Lazza RMX)