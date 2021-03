Miley Cyrus ha celebrato i 15 anni di Hannah Montana

Sono passati 15 anni da quando Hannah Montana debuttò in tv: era marzo 2006. Miley Cyrus, che con il ruolo della protagonista ha iniziato la sua carriera, ha riguardato al quel periodo sul set della serie con nostalgia e gratitudine. Per festeggiare l'anniversario, ha scritto di suo pugno una lunga, dolce lettera indirizzata al personaggio e l'ha pubblicata su Instagram: "Cara Hannah Montana, ti amo ancora 15 anni dopo" ha aggiunto nella didascalia del post.

La lettera, tradotta in italiano, comincia così: "Ciao Hannah, è passato un po'. Quindici anni per essere esatti. Da quando sono scivolata per la prima volta in quella frangetta bionda nel migliore tentativo di mascherare la mia identità. Poi sono scivolata in un accappatoio rosa con HM sopra al cuore. Non sapevo allora che quello sarebbe stato il posto dove saresti vissuta per sempre. Non solo nel mio, ma nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo". Poi continua, sul finale: "Sono in debito con te Hannah e con tutti coloro che hanno creduto in me sin dall'inizio. Hai la mia più profonda lealtà fino alla fine. Con tutta la sincerità, ti dico grazie! Non c'è giorno che passa che non ricordi da dove vengo. Un edificio a Burbank, California, con una stanza piena di persone, con il potere di riempire il mio destino. E questo hanno fatto. Mi hanno dato te. Il più grande regalo che una ragazza potesse chiedere. Ti voglio bene Hannah Montana, per sempre Miley".