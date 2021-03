Eminem da record: è in classifica da 10 anni

“Curtain Call: The Hits”, il greatest hits di Eminem, è entrato ufficialmente nella storia. L’album è infatti presente da 10 anni nella Billboard 200, classifica dei dischi più venduti della settimana negli Stati Uniti. La raccolta dei più grandi successi del rapper contiene grandi classici come “My name is” e “Lose Yourself” oltre che tre inediti “Fack”, “Shake That” e “When I’m Gone”. Il disco contiene come bonus track una inedita versione live di “Stan” insieme a Elton John. Dopo aver venduto oltre 441 mila copie in appena due giorni, “Curtain Call: The Hits” ha conquistato 9 dischi d’oro e 9 dischi di platino restando per 10 anni nella prestigiosa Billboard 200.

La striscia da record ha permesso ad Eminem di conquistare la sesta posizione tra gli album con più permanenza in classifica. Al primo posto dominano i Pink Floyd che con l’album cult “The Dark Side of the Moon” sono classifica da 958 settimane. Al secondo posto c’è “Legend” di Bob Marley and The Wailers, in classifica da 669 settimane, mentre chiude il podio il “Greatest Hits” dei Journey, in classifica da 659 settimane. Quarta e quinta posizione per Metallica e Guns N’ Roses per “Black Album”, presente da 598 settimane, e Greatest Hits che ha collezionato 520 settimane in classifica.