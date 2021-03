Taylor Swift: ecco l'inedito “You all over me”

Taylor Swift ha pubblicato “You all over me”, uno dei sei inediti estratti dagli archivi della cantautrice statunitense che saranno inclusi nella versione da lei ri-registrata dell’album “Fearless”, originariamente uscito nel 2008 come seguito del disco eponimo di debutto della voce di “I knew you were trouble”. Prodotto da Aaron Dessner dei National, al fianco della popstar nella realizzazione di "Folklore" e "Evermore", il brano è stato scritto dalla stessa 31enne artista insieme a Scooter Carusoe e conta della partecipazione di Maren Morris ai cori. La canzone è disponibile all’ascolto nel video riportato di seguito. “Una delle cose che adoro di queste canzoni estratte dagli archivi è che non sono mai state ascoltate, quindi posso sperimentare, suonare e anche includere alcuni dei miei artisti preferiti”, ha scritto Taylor Swift sui social lo scorso 24 marzo annunciando l’uscita di “You all over me”.