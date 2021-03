Madonna "ruba" il corpo di un'altra

Madonna è finita sotto i riflettori social dopo che Amelia Goldie, scrittrice, fotografa e esperta digitale l'ha smascherata, condividendo qualche giorno fa su TikTok un video diventato subito virale. Si tratta di un'immagine, che la popstar 62enne ha pubblicato su Instagram 5 anni fa per il lancio del suo album "Rebel Heart", ancora visibile sul suo profilo ufficiale e che mostra il suo volto sovrapposto al corpo di Amelia, 28 anni. "Quando Madonna pubblica una sua foto su IG per promuovere il suo album ma in realtà è il tuo corpo (non sto scherzando)" scrive Amelia sotto all'immagine usata dalla star di "Like a Virgin" come foto promozionale del suo album.

A BuzzFeed la Goldie ha detto che all'inizio aveva pensato "fosse uno scherzo" e non l'ha preso sul serio finché non lo ha visto pubblicato sull'account ufficiale della popstar: "Ho provato a contattare il suo team tramite Instagram due volte, senza risposta. Ci sarebbe sicuramente da ridere e da esserne lusingata, ma ovviamente vorrei anche essere accreditata!", ha aggiunto: "Penso che se hai intenzione di utilizzare il corpo di qualcun altro come tuo, meriti di essere menzionata. Ma niente rancore!".