Ed Sheeran torna a cantare e si commuove

Ed Sheeran è scoppiato in lacrime sul palco della Rod Laver Arena di Melbourne, alla fine della sua commovente esibizione sulle note della sua nuova canzone intitolata “Visiting Hours”. Un brano intimo, delicato e sincero, che è una dedica all’amico discografico e imprenditore da poco scomparso Michael Gudinski, ma che parla anche dell’amore di Ed per la sua bimba che avrebbe voluto fargli conoscere. Sono frasi toccanti quelle che Ed Sheeran ha voluto dedicare all’amico nella sua nuova canzone. Come ha lui stesso raccontato, il brano è stato scritto nelle ultime due settimane che il musicista ha passato a casa, in totale quarantena, per prepararsi e poter partecipare dal vivo all’evento australiano della Rod Laver Arena.

“Avevo una chitarra con me. E quando è così, che si tratti di buone notizie, cattive notizie o qualsiasi altra cosa, trovo sempre il modo migliore per elaborare le cose. Lo faccio scrivendo canzoni. Eccone una che ho finito la scorsa settimana” ha esordito Sheeran presentando la canzone al pubblico presente, a quello televisivo e alla stampa. A lui e al suo ricordo, ha dedicato anche toccanti post su Instagram. Al termine della commemorazione, il giovane cantante britannico è apparso molto emozionato ed è tornato a parlare della canzone appena scritta specificando come fosse appunto dedicata non solo a Gudinski, ma anche a tutte quelle persone care che abbiamo amato e che ora non ci sono più.