Achille Lauro omaggia i Nirvana

Da trapper a rockstar. Dopo il punk, Sid Vicious, il glam e David Bowie, Achille Lauro continua ad attingere dal rock. Il cantante romano si è ispirato ai Nirvana per il videoclip ufficiale del nuovo singolo "Marilù", antipasto dell'album che arriverà il 16 aprile. Lauro ha omaggiato il celebre "MTV Unplugged" con protagonista la band capitanata da Kurt Cobain, registrato nel novembre del 1993 a New York (ne fu tratto anche un disco, il primo pubblicato dai Nirvana subito dopo la morte del leader, nel novembre del 1994), provando a ricrearne le atmosfere: dalla scenografia (con i fiori sul palco) ai colori. La clip è stata girata in uno studio di posa, il VideoProject di Cologno Monzese e nel video appaiono, oltre a Lauro, anche i membri della sua band, Gregorio Calculli, Marco Lanciotti e Raffaele Littorio. La regia è invece di Leandro Emede, già autore di svariate pubblicità e di video per Jovanotti e Laura Pausini.