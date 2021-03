Madonna risponde alle polemiche mostrando le proprie forme

Negli ultimi giorni Madonna è al centro di una polemica poiché accusata da una fotografa australiana di nome Amelia Goldie di averle rubato uno scatto, di avere poi sostituito il volto della ragazza della immagine con il suo e di avere pubblicato la foto così modificata sul suo account Instagram per promuovere il suo penultimo album "Rebel Heart". La diva di origine italiana all'epoca dei fatti, si parla del 2015, andava per i 57 anni. La Goldie ha detto di essersene accorta solo ora e quindi ha denunciato l'appropriazione pubblicando un video su TikTok: "Quando Madonna pubblica una sua foto su IG per promuovere il suo album ma in realtà è il tuo corpo (non sto scherzando)".

Madonna deve avere pensato che la migliore risposta alla polemica sia quella di non reagire in alcun modo e farsela scivolare addosso. Però un segnale lo ha voluto comunque lanciare, ha infatti pubblicato una serie di scatti sul proprio profilo Instagram mostrando il suo corpo di donna di 62 anni compiuti, accompagnati da una didascalia che recita: "E ora un momento di riflessione personale... Madame X".