Demi Lovato sull'orientamento sessuale: "Sono fluida"

Nel corso di un’intervista a Joe Rogan, la cantante e attrice americana Demi Lovato ha riflettuto sui propri orientamenti sessuali: prossima a spedire sui mercati il suo nuovo album, “Dancing With The Devil… The Art of Starting Over”, atteso per la fine di questa settimana, l’artista ha ammesso di non considerarsi né etero né omosessuale, ma “fluida”. Alla domanda se desideri avere figli, la Lovato ha risposto: “Sì, in passato sì. Penso di voler ricorrere all’adozione”, ha spiegato.

“Lo scorso anno sono stata fidanzata con un uomo”, ha proseguito, riferendosi all’ex compagno Max Ehrich: “Pensavo che mi sarei sposata e sarei rimasta incinta, ma non è andata così. Non so se finirò per stare con un uomo, quindi non riesco a immaginare una gravidanza. Al momento mi sento molto fluida, e una parte del motivo per cui mi sento così è perché in passato ero molto chiusa”. “Mi sento attratta da tutti, sono pansessuale”, ha spiegato la cantante, che - riferendosi all’acronimo LGBTQ+ - ha dichiarato: “Sì, faccio parte della ‘mafia dell’alfabeto’, e ne sono orgogliosa”.