Cardi B, dalla musica alla cura dei capelli

Cardi B ha condiviso su Instagram un album che raccoglie una serie di tweet, commenti e foto dei suoi capelli naturali, in cui spiega che non ha una chioma lunga e fluente come ci si aspetterebbe da una ragazza di origini trinidiane e domenicane. Il motivo? Come scrive nella didascalia, annunciare che si prepara a lanciare la sua linea di prodotti per la cura dei capelli e mettere bene in chiaro il perché ha deciso di avventurarsi in questa nuova impresa imprenditoriale.

"Quest'anno lancerò la mia linea di prodotti per la cura dei capelli, su cui ho lavorato a casa in quarantena per i miei capelli e quelli di mia figlia", rivela Cardi. Nella didascalia, continua chiarendo che per lei è importante che le persone capiscano che razza, etnia e nazionalità non sono la stessa cosa e come i capelli siano parte integrante del discorso: "Penso che sia tempo per le persone di istruirsi su nazionalità, razza ed etnia. Essere ispanici/latini non ti fa avere automaticamente capelli lunghi, pelle chiara o lineamenti del viso sottili, specialmente nei paesi latini delle isole caraibiche. Il DNA ha qualcosa a che fare con i tuoi capelli, non con la tua nazionalità, ma indovina puoi sempre prendertene cura".