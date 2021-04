Madame, dopo Sanremo il suo primo tour

Madame, 19 anni, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano "Voce" e dopo aver pubblicato con Sugar il suo primo album, un progetto semplicemente intitolato "Madame", annuncia il suo primo tour nei club: il 3 dicembre Roma, il 6 dicembre Firenze, il 10 dicembre Napoli, il 16 dicembre Torino, il 19 dicembre Milano. Madame porterà in tour il suo album, il racconto in musica di una relazione intima e riservata, un dialogo alternato tra Francesca (il suo vero nome) e Madame attraverso il quale, in un percorso di presa di coscienza e liberazione, si arriva a svelare che accettarsi è la prima e unica soluzione.

La cantante ha già conquistato due dischi di platino ("Voce" e "L'anima" con Marracash) e cinque dischi d'oro ("Schiccherie", "17", "Baby" e "Defuera", "Il mio amico featuring Fabri Fibra") e si rivela una delle artiste più apprezzate del nostro panorama musicale. Ricordiamo che a Sanremo 2021 è stata la più giovane artista in gara nella categoria Big, conquistando l’ottavo posto e ottenendo un buon riscontro da parte di pubblico e critica. Ma non solo, nel corso della sua carriera ha collaborato con molti dei nomi importanti della scena italiana tra cui: Marracash, Ghali, Ernia, Dani Faiv, Fabri Fibra e i Negramaro.