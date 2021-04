Glastonbury Festival con Coldplay e Damon Albarn

Il Festival di Glastonbury, che ogni anno si tiene tradizionalmente a giugno, quest’anno non ci sarà. A fermarlo, apparentemente, l’epidemia di Covid-19. Gli organizzatori annunciano però una sua versione in streaming per tutti i fan. La manifestazione è in programma per il prossimo sabato 22 maggio e sarà trasmessa in diretta dalla Worthy Farm di Pilton, da sempre palco della manifestazione. Il claim dell’evento, che ogni anno porta in Regno Unito più di 200mila fan, è “Live At Worthy Farm”. Con quella appena avvenuta, si tratta già della seconda cancellazione del concerto, dopo quella avvenuta nel 2020.

Ad esibirsi sul palco della Worthy Farm di Pilton, saranno volti noti della musica anglosassone e internazionale. Tra i più attesi, i Coldplay e il leader dei Blur e Gorillaz Damon Albarn. Sono state poi annunciate una serie di esibizioni a sorpresa e, quasi sicuramente, canteranno sul palco anche Idles, Haim, Jorja Smith, Wolf Alice, Dj Honey Dijon, Kano e Michael Kiwanuka. Per accontentare i fan in tutto il mondo, l’evento sarà trasmesso seguendo più fusi orari. Ad esempio la visione Europea è fissata per le 20.00 italiane di sabato 22 maggio. Lo show è disponibile solo in diretta, non sarà quindi visibile on demand nei giorni successivi.