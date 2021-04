Mahmood, un nuovo brano per la serie "Zero"

Sarà disponile dal 21 aprile "Zero", la nuova originale Netflix in 8 episodi che racconta la storia di un timido ragazzo con un superpotere, diventare invisibile. Il colosso streaming rilascia trailer e locandina della serie nata da un'idea di Antonio Dikele Distefano. In anteprima nel trailer un brano inedito di Mahmood, dal titolo "Zero", scritto da A. Mahmood, D. Petrella, D. Faini e prodotto da Dardust, che sarà la colonna sonora che chiude la serie e farà parte del nuovo album di Mahmood in uscita in primavera. Inoltre l'artista ricopre il ruolo di music supervisor dell'ultimo episodio, per il quale ha curato la selezione musicale. Non un supereroe, ma un eroe moderno che impara a conoscere i suoi poteri quando il Barrio, il quartiere della periferia milanese da dove voleva scappare, si trova in pericolo. Zero dovrà indossare gli scomodi panni di eroe, suo malgrado e, nella sua avventura, scoprirà l'amicizia di Sharif, Inno, Momo e Sara, e forse anche l'amore.