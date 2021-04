Ultimo: un concerto in streaming dal Colosseo

Ultimo in concerto dal Colosseo, a Roma. In streaming. Il cantautore romano ha annunciato l'evento a sorpresa sui suoi canali social ufficiali. Il prossimo 22 aprile alle ore 21 la voce de "I tuoi particolari" farà uno show virtuale piano e voce dall'Anfiteatro Flavio, il monumento simbolo della sua città. I biglietti saranno in vendita dalle 16 di oggi, venerdì 2 aprile, al prezzo di 10 euro. "Io, il mio pianoforte, le mie canzoni e il Colosseo deserto. È così che voglio aspettare ‘Buongiorno vita’, il 22 Aprile alle 21.00. Mancheranno i vostri occhi, le vostre urla; ma vi sentirò vicini, com’è sempre stato e come sarà sempre. Strillate forte, che vi sento", ha scritto Ultimo, che il prossimo 23 aprile pubblicherà il nuovo singolo "Buongiorno vita".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)