Justin Bieber annuncia l'uscita del suo nuovo ep

Justin Bieber regala ai suoi fan una sorpresa imprevista e altrettanto gradita, l'uscita del suo nuovo EP dal titolo "Freedom". Lo rende noto attraverso il suo profilo Instagram con un semplice post in cui campeggia il titolo del pezzo e la seguente frase: "Freedom on all platforms.” Messaggio forte e chiaro che arriva a pochi giorni dal rilascio dell'album "Justice", trainato dall'uscita del brano "Peaches". Alcuni giorni fa Justin Bieber, classe 1994, aveva parlato della lavorazione del disco e del suo significato: “Ho realizzato quest’album con lo scopo di fare musica che potesse portare conforto e creare canzoni nelle quali le persone si potessero ritrovare e alle quali potessero connettersi per sentirsi meno sole. Sofferenza, ingiustizia e dolore possono far sentire le persone impotenti”.

