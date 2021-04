Demi Lovato, nel nuovo video racconta tutti i suoi traumi

Nel suo documentario "Dancing with the Devil", uscito il 23 marzo, Demi Lovato aveva sconvolto il mondo della musica raccontando dell'overdose e degli abusi subiti. Ora la cantante ha ripercorso attraverso le immagini quello che accadde in quella notte del luglio 2018, quando fu trovata quasi senza vita per un mix di eroina mista a Fentanyl. "Mi hanno trovata nuda, blu. Sono stata letteralmente dichiarata morta dopo che il mio spacciatore aveva approfittato di me", aveva raccontato la Lovato: "Quando mi sono svegliata ero in ospedale, mi hanno chiesto se avessi avuto rapporti sessuali consensuali. C'era un flash di lui sopra di me. L'ho visto e ho detto di sì. Solo un mese dopo il overdose ho capito che non quella notte non ero certo in uno stato d'animo per prendere una decisione consensuale". Ecco il video della canzone: