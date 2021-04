Taylor Swift, ecco la tracklist della nuova versione di "Fearless"

Lo ha annunciato con un enigma da risolvere, pubblicato sui suoi canali social. Taylor Swift, 31 anni, si prepara a una riedizione di quel disco che l’ha resa celebre in tutto il mondo. “Fearless (Taylor’s Version)” uscirà in tutti i negozi di dischi e sulle maggiori piattaforme musicali il prossimo 9 aprile. All’interno, una tracklist di ben 27 brani, tra pezzi classici della sua discografia, esibizioni live e nuovi inediti come “That’s When”, incisa con il cantautore australiano Keith Urban.

Il disco “Fearless (Taylor’s Version)” arriva, come promesso, dopo l’annuncio della cantante sulla volontà di riarrangiare i suoi primi sei album, a seguito della vendita dei diritti della Big Machine Records, di cui la stessa Swift faceva parte. I dischi, che manterranno il titolo originale, vedranno aggiunta la dicitura “Taylor’s Version” per sottolineare la produzione indipendente di tutte le registrazioni. Il pezzo più atteso sembra essere il duetto sulle note di “That’s When” con Keith Urban.