Jennifer Lopez, dieci anni di "I’m Into You"

"I’m Into You" è il titolo della seconda canzone estratta dal settimo album della cantante, attrice, imprenditrice e ballerina che da oltre vent’anni domina la scena mediatica internazionale. Nelle scorse ore Jennifer Lynn Lopez, questo il nome all’anagrafe, ha celebrato il decimo anniversario dell’uscita del brano, estratto come secondo singolo dal disco "Love?", uscito nel 2011. La cantante ha condiviso il videoclip ufficiale del brano sul profilo Instagram che conta più di centoquarantotto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, servizi fotografici e impegni lavorativi.

Nei giorni scorsi Jennifer Lopez ha portato il pubblico direttamente sul set della pellicola che la vedrà nuovamente protagonista sul grande schermo. Infatti, l’attrice ha condiviso una serie di scatti delle riprese di "Shotgun Wedding", attualmente in corso nella Repubblica Dominicana. La pellicola potrà contare anche sulla presenza di Josh Duhamel, Lenny Kravitz e Jennifer Coolidge.