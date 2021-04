Gwen Stefani annuncia l’uscita del remix di "Slow Clap"

"Let Me Reintroduce Myself" è il titolo che ha segnato l’atteso ritorno discografico di una delle artiste più amate e popolari a livello internazionale. Nelle scorse ore Gwen Stefani, classe 1969, ha annunciato l’uscita del remix del nuovo singolo "Slow Clap" tramite un post sul profilo Instagram. Dopo il successo del brano "Let Me Reintroduce Myself", Gwen Stefani ha pubblicato questa canzone ottenendo ottimi riscontri. Al momento, il video ufficiale dell’audio conta oltre 290.000 visualizzazioni su YouTube. Nelle scorse ore la cantante ha annunciato l’arrivo di una nuova versione del singolo con la presenza di Saweetie, reduce dal successo del brano Best Friend in collaborazione con Doja Cat. La data di distribuzione della canzone è fissata per venerdì 9 aprile; l’annuncio ha ottenuto più di 76.000 like e numerosi commenti entusiasti. Nel corso degli anni Gwen Renée Stefani, questo il nome all’anagrafe, ha scalato le classiche in ogni angolo del pianeta vendendo milioni di copie e conquistando numerosi riconoscimenti.