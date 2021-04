Rihanna in incognito marcia a New York per gli asiatici

Negli ultimi tempi gli Stati Uniti stanno facendo i conti con una nuova ondata antirazzista, nei confronti delle persone asiatiche. Rihanna non è stata a guardare ed è scesa in strada (in incognito) a New York per prendere parte alla Stop Asian Hate March. A documentare l'impresa su Instagram la sua assistente Tina Truong, anche lei di origine orientale.

Non è la prima volta che Riri si schiera per i diritti delle minoranze e delle fasce più deboli. Dopo aver difeso via social i diritti degli agricoltori indiani, qualche giorno fa ha attraversato la Grande Mela ballando e con un cartellone in difesa della comunità asiatica americana. Da un lato campeggiava la scritta "Odio = Razzismo contro Dio", mentre dall'altro l'hashtag della manifestazione #StopAsianHate. A documentare la giornata l'assistente Tina, che ha poi pubblicato sui social alcuni scatti dell'evento. Nonostante gli occhialoni, il cappello e la mascherina, Rihanna non è passata inosservata e più di un partecipante del corteo si è domandato se ci fosse proprio la popstar sotto il "travestimento".