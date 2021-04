Katy Perry: "Non mi depilo più"

Nessun taglio, nel segno di una scelta consapevole. Katy Perry è diventata mamma per la prima volta da qualche mese. La sua agenda già pienissima deve essere diventata una frenesia continua! A dimostrazione di ciò durante una puntata di American Idol, in cui la popstar fa da giudice, ha rivelato che essere madre non le lascia molto tempo per se stessa, e perciò ha smesso di depilarsi le gambe. La Perry, che fa parte della giuria del talent show, non ci ha pensato due volte: ha mostrato serenamente le sue gambe al naturale, sia agli altri giudici che al pubblico. Al che il cantautore Luke Bryan ha commentato “Ha veramente i peli”. Katy Perry non è l’unica celebrità che ha scelto di non depilarsi: si tratta di una scelta che poteva forse fare scalpore anni fa, ma oggigiorno è del tutto normale per alcune donne accettare il proprio corpo così com’è e scegliere di non depilarsi.

Altri esempi di vip che hanno rinunciato a cerette e rasoi: la cantante americana Julia Michaels, che ha dichiarato di aver smesso di depilarsi le ascelle. Nel video della canzone "Lie Like This" è apparsa infatti al naturale, come durante l’ultima cerimonia dei Grammy. Prima di lei, anche la bellissima modella Emily Ratajkowski è apparsa sulla copertina di Harper’s Bazaar con le ascelle nature: anche per lei si tratta di una scelta personale.