I Twenty One Pilots sono tornati

Grandi novità per i fan dei Twenty One Pilots. La band ha pubblicato un nuovo singolo, “Shy Away”, disponibile su tutte le piattaforme streaming e anche su Youtube con il video ufficiale. La band americana, vincitrice di un Grammy Award nel 2017, ha annunciato la pubblicazione del nuovo album in studio “Scaled And Icy” in uscita il 21 maggio su etichetta Fueled By Ramen. Si tratta del primo album in studio dei Twenty One Pilots tre anni dopo “Trench”, certificato Platino in US e ORO in Italia. Il duo, formato dal cantante, tastierista e bassista Tyler Joseph e dal batterista Josh Dun, ha annunciato anche il primo evento in assoluto in streaming mondiale, "Twenty One Pilots - Livestream Experience", che sarà trasmesso venerdì 21 maggio alle 20, orario di New York. Si tratta di un live che conterrà anche i nuovi brani di “Scaled And Icy”.