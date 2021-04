Taylor Swift pubblica l’inedito "Mr. Perfectly Fine"

Lo ha annunciato solo pochi giorni fa con un divertente rompicapo su Instagram. Il nuovo disco di Taylor Swift è in arrivo il 9 aprile. “Fearless (Taylor’s Version)”, è una versione nuova e ri-arrangiata, del celebre album che l’ha resa famosa nel 2008. Una scelta che arriva dopo l’acquisizione, da parte di Scoote Braun della Big Machine Records, casa di produzione di cui la stessa Swift faceva parte. “Mr. Perfectly Fine” è uno dei sei brani totalmente inediti del disco. Scritto e interpretato nel 2008, con la co-produzione di Jack Antonoff, il singolo non è mai andato on air. Insieme alle già edite “Love Story” (19 milioni di visualizzazioni su YouTube) e “You All Over Me” (feat. Maren Morris) (5 milioni di visualizzazioni su YouTube), “Mr. Perfectly Fine” fa parte delle 27 tracce di “Fearless (Taylor’s Version)”, che vede anche la collaborazione di artisti importanti come il cantautore e musicista australiano Keith Urban, nella canzone “That’s when”.