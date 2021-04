Prince, in uscita un album inedito

Il prossimo 30 luglio verrà pubblicato l'album inedito di Prince "Welcome 2 America", un disco registrato nel 2010 rimasto negli archivi del musicista di Minneapolis scomparso il 21 aprile 2016 all'età di 57 anni. L'uscita è anticipata dalla pubblicazione della title track. In questo brano Prince, attraverso un soliloquio di parole messe in musica, fa riferimento ai ‘paracaduti d'oro’, ossia alla natura superficiale dei social media, alla cultura delle celebrità alimentata dai reality TV e ai monopoli aziendali dell'industria musicale, concludendo infine che l'America è “Land of the free / home of the slave”.

Poco dopo aver completato l'album "Welcome 2 America", Prince intraprese un tour sotto lo stesso nome (“Welcome 2…” – America, Europe, ecc.) che include più esibizioni in diverse città degli Stati Uniti e del mondo, coronato dallo storico "21 Nite Stand" al Forum di Inglewood, in California. L'edizione Deluxe di "Welcome 2 America" include sia l'album completo in CD e vinile nero che il video completo del concerto di Prince registrato il 28 aprile 2011 al Forum. Tutte le edizioni in vinile presentano invece musica su tre lati ed un'incisione da collezione sul quarto lato.