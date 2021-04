Madonna omaggia Britney Spears

Madonna e Britney Spears si sono sempre amate molto. Dalla collaborazione in "Me Against the Music" al bacio sul palco degli MTV Video Music Awards, entrambi nel 2003, fino alla tappa, nel 2008, dello "Sticky and Sweet Tour", dove Britney si è unita a Madonna sul palco del Dodger Stadium di Los Angeles. Le due hanno sempre avuto grande stima l’una per l’altra. Madonna, per ricordare ai suoi fan questo grande amore, ha condiviso su Twitter il video del lip-sync di uno dei brani più celebri di Britney Spears: "Baby One More Time". La cantante ha poi scritto: "Amo questa canzone e amo chi la canta". Nella clip, pubblicata sul social network, la popstar canta in playback utilizzando un filtro realizzato per l’uscita di Madame X, il suo ultimo album, uscito nel 2019.

