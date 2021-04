Justin Bieber canta in una scuola per gli studenti

Justin Bieber ha partecipato a un evento musicale per beneficenza organizzato dall’associazione benefica Baby2Baby e Amazon, tenendo un concerto presso una scuola elementare di Los Angeles assieme alla collega Kelly Rowland. Lo scopo dell'evento è stato quello di salutare con entusiasmo il tanto atteso rientro a scuola, chiusa come luogo fisico nei periodi di lockdown per cercare di contenere il contagio da Covid-19. Per l'occasione, il cantante ha offerto varie performance di singoli di successo dei suoi ultimi album, "Changes" del 2020 e "Justice" del 2021. Ha cantato tanti brani gettonatissimi, da "Intentions" a "Holy".

