Elisa e quel messaggio commovente per gli zii

Un doloroso lutto ha portato via due persone molto importanti per Elisa. La cantante piange la morte dei due zii morti a causa del Coronavirus, affidando ai social un commosso ricordo: "È ancora quasi impossibile accettare che questo Covid via abbia portati via, e ho mille ricordi che sfrecciano nella mente. Zio Franco e zia Dani, mi avete messa su un palco che non avevo ancora quattro anni", ha scritto in un lunghissimo post, corredato da scatti commemorativi. Sul suo profilo Instagram, Elisa Toffoli ricorda come la zia insieme alla mamma e a Felice le abbiano "aperto una finestra sul palcoscenico, sull’arte, sull’immaginazione, sull’arte della trasformazione. È stata una fortuna immensa poter essere lì con voi mentre costruivate i vostri spettacoli e assorbire quell’energia creativa e quel senso di potere e di magia che emanavate".

