Gwen Stefani e Saweetie: ecco il video insieme

Nelle scorse ore Gwen Stefani ha pubblicato il videoclip ufficiale del secondo brano estratto dal nuovo album ottenendo immediatamente ottimi consensi da parte del pubblico: la canzone vanta la presenza di Saweetie. Gwen Renée Stefani, questo il nome all’anagrafe, ha fatto il suo atteso comeback discografico pubblicando il video della collaborazione con la rapper statunitense, classe 1993. "Slow Clap", questo è il titolo, è il secondo brano estratto dal nuovo album di Gwen Stefani, anticipato dal singolo "Let Me Reintroduce Myself", il cui videoclip vanta oltre sette milioni visualizzazioni su YouTube.