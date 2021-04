Annalisa annuncia il suo nuovo tour

Annalisa ha annunciato ai fan che il suo tour nei principali club italiani si farà. Il “Nuda10 Club” tour sarà un grande ritorno sul palco per la cantante savonese, reduce da un’ottimo risultato a Sanremo con la sua “Dieci”. Le performance delle otto serate live saranno dedicate alla presentazione dell’ultimo album in studio della cantante “Nuda”, uscito lo scorso 18 settembre 2020, poi rivisitato in una deluxe edition intitolata “Nuda10”, con singoli e cover inedite.

Annalisa si è detta entusiasta di poter finalmente annunciare il “Nuda10 Club” tour, nei principali club italiani che partirà con una grande festa musicale il 6 dicembre 2021 dal Fabrique di Milano e si concluderà domenica 19 dicembre al Demodé di Modugno (Bari). Qui di seguito tutte le otto date in programma:

Lunedì 6 dicembre 2021 – Fabrique – Milano

Martedì 7 dicembre 2021 – Estragon – Bologna

Giovedì 9 dicembre 2021 – Duel Beat – Pozzuoli (Napoli)

Venerdì 10 dicembre 2021 – Largo Venue – Roma

Domenica 12 dicembre 2021 – Viper Theatre – Firenze

Lunedì 13 dicembre 2021 – Hiroshima Mon Amour – Torino

Mercoledì 15 dicembre 2021 – Hall – Padova

Domenica 19 dicembre 2021 – Demodé – Modugno (Bari)