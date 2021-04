Capo Plaza, in arrivo una nuova canzone

Capo Plaza presenta “Envidioso” il suo nuovo singolo in uscita il prossimo 16 aprile assieme al celebre artista spagnolo Morad. Il brano è prodotto da Mojobeatz e Voluptik. Dopo il successo di “Plaza”, uscito a gennaio 2021, arriva una nuova collaborazione per il rapper. In poco tempo Capo Plaza ha collaborato con alcuni degli artisti più apprezzati in Europa come Ninho, Noizy, Aya Nakamura e, ovviamente, Morad. Tutte queste collaborazioni, oltre ad impreziosire il suo curriculum, stanno anche rafforzando i legami tra gli artisti del vecchio continente per dare vita a una scena più unita che mai e salda sulle sonorità e le tematiche che la contraddistinguono da sempre. La nascita e il consolidamento di un movimento continentale renderebbe il genere più aperto alle contaminazioni e potrebbe aprirgli le porte per un successo anche Oltreoceano.

