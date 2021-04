Madonna compra la villa di The Weeknd

L'ultima spesa di Madonna? Una villa extralusso da 19,3 milioni di dollari. La popstar l'ha appena acquistata da The Weeknd, che l'aveva già messa in vendita lo scorso giugno per 25 milioni, ma che ha dovuto rivedere il prezzo al ribasso. Miss Ciccone si è aggiudicata così una tenuta da favola a Hidden Hills ad un prezzo "al ribasso". Si tratta di una super dimora da mille e duecento metri quadrati, con sette camere da letto nell'edificio principale e altre due nella guest house, 13 bagni totali, una piscina con acqua salata, una spa, una master suite, una enorme cantina e poi un garage per 5 auto, un campo da basket, un cinema e un teatro, la palestra e ben otto stalle per i cavalli.

