Lady Gaga parla del ritorno in classifica di "Artpop"

A otto anni di distanza dalla sua pubblicazione, il disco di Lady Gaga "Artpop" è rientrato in classifica, piazzandosi al terzo posto della top ten degli album di iTunes in Italia. Dietro a Guè Pequeno e ai Måneskin e davanti a Madame. E non solo in Italia: anche negli Stati Uniti quel disco torna a far parlare di sé e a fare canticchiare e ballare tutti. Al punto che i fan hanno chiesto la pubblicazione della seconda parte di "Artpop" con una petizione su Change.org. La raccolta firme vorrebbe invitare la beniamina del Pop a dare alle stampe Artpop Act II, questo il nome con cui la stessa cantante ne aveva parlato all'epoca.

"La petizione per un volume II mi ha riscaldato il cuore. Fare quell’album è stato come essere sottoposta a un intervento al cuore, ero disperata, soffrivo, provavo dolore e ho riversato le mie emozioni in una musica elettronica più forte di qualunque droga", ha scritto sul suo profilo Twitter Lady Gaga.

