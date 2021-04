Levante annuncia il suo terzo libro

Claudia Lagona, il vero nome di Levante, ha annunciato nelle scorse ore, sui suoi profili social, l’arrivo del suo terzo romanzo. “E questo cuore non mente”, edito da Rizzoli, si aggiunge ai precedenti “Se non ti vedo non esisti” (2017) e “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” (2018) a cui Levante ha anche dedicato un intenso ed emozionante brano del suo album “Magmamemoria”.

L’arrivo del nuovo romanzo “E questo cuore non mente”, è stato annunciato con un significativo post in cui il titolo è scritto e ritratto con nastro adesivo per “imballi fragili”. Accanto, nella didascalia, Levante ci dice che: “Ritorna Anita, la mia antieroina, un personaggio che ho amato e odiato, ma sincero come pochi. Ritorna vivisezionando fino all’osso tutto quello che è stato, per cambiare quello che sarà. Un’immersione profonda e potente nella scienza dell’emozione, dove la mente è il cuore di tutto”.