Achille Lauro, il nuovo album: “Dopo voglio prendermi una pausa”

"Sono tredici facce di me che hanno qualcosa da dire e a cui tengo molto. Non mi interessa che tutti vi si rispecchino, ma abbiatene cura". Achille Lauro torna con "Lauro", il nuovo album di inediti in uscita venerdì 16 aprile, anticipato dai due singoli "Solo Noi" e "Marilù". "Il disco si divide in due macroaree, una parte più introspettiva, perché l'uomo vive anche in uno stato di tormento perenne, e l'altro che riguarda l'altro mio aspetto caratteriale, quello più sognatore", spiega l'artista romano. Che racconta la nascita del progetto: "Il 2020 è stato un anno abbastanza difficile, che ci ha costretti a stare chiusi nelle nostre case. In questa emergenza sanitaria tremenda ho cercato di fare di questo disastro qualcosa di buono".

Lo ha annunciato come il suo "ultimo album". A Rockol ha spiegato: "Sicuramente un album è sempre la fine di qualcosa. Io sono uno che scrive tanto, non solo canzoni, ho già tre o quattro album abbastanza a fuoco che non sono ancora usciti. Ma dopo 'Lauro' voglio prendermi del tempo per vivere. Visto che qua dentro c’è molto di me, voglio prendermi una pausa per trovare un nuovo me stesso.