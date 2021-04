Ultimo: spostato al 2022 il suo tour negli stadi

Ultimo annuncia in prima persona, sul suo canale Instagram, che il tour negli stadi che avrebbe dovuto prendere il via il prossimo 4 giugno da Bibione (Ve) è purtroppo rimandato al prossimo anno. Per chi volesse ammirare Ultimo in concerto, seppure virtualmente, l'appuntamento è programmato per il prossimo 22 aprile alle ore 21.00 dal Parco archeologico del Colosseo, a Roma. Niccolò Moriconi si esibirà piano e voce dall'Anfiteatro Flavio. I biglietti sono in vendita al prezzo di 10 euro.

"Io, il mio pianoforte, le mie canzoni e il Colosseo deserto. È così che voglio aspettare ‘Buongiorno vita’, il 22 Aprile alle 21.00. Mancheranno i vostri occhi, le vostre urla; ma vi sentirò vicini, com’è sempre stato e come sarà sempre. Strillate forte, che vi sento". Il 23 aprile pubblicherà infatti il nuovo singolo "Buongiorno vita". Chi ha acquistato un biglietto per 'Ultimo Stadi' ha la possibilità di ottenere il biglietto per 'Buongiorno vita - L’evento', in streaming con un prezzo scontato del 50%, pari quindi al costo di 5 euro.

Calendario:

04/06/2021 – Bibione (Ve) - Stadio Comunale

08/06/2021 – Torino - Stadio Olimpico Grande Torino

12/06/2021 – Napoli - Stadio San Paolo

13/06/2021 – Napoli - Stadio San Paolo

16/06/2021 – Firenze - Stadio Artemio Franchi

17/06/2021 – Firenze - Stadio Artemio Franchi

21/06/2021 – Modena - Stadio Alberto Braglia

25/06/2021 – Ancona - Stadio del Conero

29/06/2021 – Pescara - Stadio Adriatico

02/07/2021 – Milano - Stadio Meazza

03/07/2021 – Milano - Stadio Meazza

08/07/2021 – Bari - Stadio San Nicola

12/07/2021 – Catania - Stadio Massimino

13/07/2021 – Catania - Stadio Massimino

18/07/2021 – Roma - Circo Massimo