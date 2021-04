Ricky Martin è tornato

I sound della Colombia e di Porto Rico si uniscono in una dichiarazione d'amore. Ricky Martin e Carlos Vives collaborano per la prima volta nel brano "Canción Bonita". Carlos e Ricky, amici da sempre, hanno scritto il singolo quando si sono incontrati anni fa sull'isola caraibica, e che ha ispirato la gran parte dei loro incredibili successi. Ricky Martin è felicissimo della collaborazione: "Canción Bonita era il brano perfetto per una collaborazione con Carlos Vives, che è come un fratello per me. L'amore di Carlos Per Puerto Rico è genuino e da autenticità al pezzo. È una vera e propria celebrazione della nostra Isola che ci ha dato così tanto. Sono certo che amerete il pezzo tanto quanto noi".

Vives e Ricky Martin presenteranno il brano in occasione della sesta edizione dei Latin American Music Awards. Il video del brano, diretto da Carlos Pérez (Elastic People), è stato girato nella Vecchia San Juan (Piñones) e nell’iconico bar El Batey, che rappresenta a pieno l’estetica, la cultura e la storia di Puerto Rico.