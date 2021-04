Miley Cyrus tra i funghi giganti

La cantante statunitense Miley Cyrus è la protagonista possibile dello spiritoso cortometraggio realizzato per la nuova collezione di Gucci, "Aria". La cantante si rilassa sull’erba, lancia coriandoli e scherza tra funghi enormi nel mini-film di 45 secondi che fa cenno all’iconica Brand New Key, inno al rollerskating del 1971 firmato da Melanie. In compagnia dei suoi cani, Miley indossa una giacca verde brillante con logo Gucci e pantaloni a vita alta abbinati a una camicia bianca, oltre ad alcuni occhiali oversize e scarpe con zeppa argentate. Il corto si apre con lei sdraiata su una coperta in quello che sembra essere il suo cortile in California. Si sdraia sull’erba per sbirciare tra i fili d’erba, mentre il titolo in francese del suo cortometraggio riempie lo schermo: Un court-métrage de Miley (un cortometraggio di Miley). E, naturalmente, linguaccia alla telecamera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus)