Kanye West, le sue sneakers in vendita per un milione di dollari

Le prime sneakers Yeezy mai indossate in pubblico da Kanye West, saranno messe in vendita per una cifra di oltre 1 milione di dollari. Le Nike Air Yeezy 1 Prototypes, con le quali il rapper americano si è presentato ai Grammy Awards del 2008, saranno le sneakers più costose mai apparse sul mercato, stando alla stime della casa d’aste Sotheby’s, che si sta occupando di organizzare la vendita.

Descritte come il paio di sneakers più desiderato e ricercato di sempre, le scarpe saranno messe in vendita tramite trattativa privata, dopo essere state esposte ad Hong Kong alla fine del mese. Sotheby’s non ha rivelato il prezzo esatto, sebbene abbia affermato di aver valutato l’oggetto per oltre un milione di dollari. Nonostante non vi sia alcun record registrato per le vendite di sneakers, un prezzo a sette cifre supererebbe di gran lunga l’attuale record d’asta di 615.000 dollari, realizzato da Christie’s nel maggio 2020, per un paio di Nike Air Jordan 1 autografate e indossate da Michael Jordan in persona nel 1985.