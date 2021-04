Ultimo, evento streaming da record al Colosseo

Ultimo torna a superare i suoi stessi record. Dopo aver venduto migliaia di biglietti in pochissime ore per i suoi show dal vivo, l’artista replica con il suo primo evento streaming dal Colosseo. Il prossimo 22 aprile, infatti, il cantautore romano presenterà il suo nuovo singolo dal titolo “Buongiorno vita” nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Flavio. E sul boom di biglietti ha scritto un post. Ultimo ha svelato ai suoi fan qualche piccola anticipazione dell’evento, dicendo che saranno circa 40 minuti di musica, pianoforte e voce, senza alcuna pausa tra i brani in scaletta. Il cantante ha poi aggiunto che, nonostante l’amarezza di non potersi esibire dal vivo davanti ai suoi fan, sarà comunque una grande emozione poter condividere di nuovo qualcosa con il suo pubblico, chiudendo il messaggio con: “Ci sarete anche voi, vi porterò con me”.

L'evento streaming al Colosseo è fissato al prossimo 22 aprile alle ore 21. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma LIVENow Italia e per l’occasione il cantante presenterà il suo nuovo singolo in uscita il 23 aprile, dal titolo “Buongiorno Vita”. Gli ultimi due brani pubblicati dal cantautore romano risalgono al 2020, quando ha rilasciato “22 Settembre” e “7+3”, entrambi contenuti nel nuovo disco di inediti, previsto per quest’anno. Nel 2021, inoltre, ha pubblicato una cover de “I giardini di Marzo”, storico brano di Lucio Battisti, registrato a ai Capitol Hill Studios di Los Angeles.