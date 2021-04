Madonna si schiera per il controllo sulle armi

Madonna è tornata a far sentire la sua voce su un tema a lei molto caro: il controllo delle armi. In particolare la star ha citato l’ispanico Adam Toledo, il 13enne colpito da un agente di polizia con uno sparo in pieno petto. Nel video diffuso dalle autorità, si vede il giovane che alza la mani e viene poi viene colpito. L’altra vittima citata da Madonna è il 20enne Daunte Wright, un ragazzo nero di 20 anni, che è stato ucciso da una poliziotta in Minnesota.

L’artista ha prima pubblicato sui social un video in cui attacca manifesti sulle pareti con scritto “Wake Up America” (Svegliati America, ndr) e “Gun Control Now” (Subito controllo delle armi, ndr) con il commento: “Avete sentito di questo nuovo vaccino per l’America? Aiuterà a salvare vite, si chiama controllo sulle armi”.

Dopo qualche ora Madonna ha spiegato la sua posizione con un lungo post su Instagram: “Adam Toledo aveva 13 anni, Daunte Wright ne aveva 20! Gli agenti che li hanno uccisi sono accusati solo di omicidio colposo. Questa è follia. Orribile. Eppure è un fatto normale nella nostra società. Sì, le persone uccidono le persone, non le pistole. Ma la stragrande maggioranza delle persone non è illuminata e le armi sono troppo facili da possedere. Se fossero messi fuori legge, nessuno sentirebbe il bisogno di possedere una pistola per proteggersi da coloro che hanno armi. Quanto alla polizia che uccide bambini innocenti… Sparare, soffocare e brutalizzare persone innocenti. Dovrebbero andare immediatamente in prigione per il resto della loro vita. Nessun processo, nessun sistema giudiziario corrotto”.