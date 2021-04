Tiziano Ferro cancella il tour 2021 negli stadi

Tiziano Ferro ha ammesso di essere molto dispiaciuto, ma di vedersi costretto, insieme agli organizzatori del “TZN 2021” tour, a rimandare nuovamente tutte le date in programma. I 15 concerti, che sarebbero stati allestiti nei più grandi stadi italiani, saranno con ogni probabilità rimandati all’estate del 2023. In attesa di una comunicazione sulle nuove date, Tiziano racconta ai fan che utilizzerà questo momento per dedicarsi con tutte le sue forze al progetto Scena Unita, per sostenere tutti i lavoratori di arte e spettacolo, al secondo anno consecutivo privati del loro lavoro. I 15 concerti, in partenza il 6 giugno 2021 da Lignano Sabbiadoro e in chiusura con una grande festa finale il 18 luglio all’Arena Fiera di Cagliari, sarebbero dovuti essere l’occasione per il cantautore di Latina, di festeggiare il grande traguardo dei 20 anni di carriera.

