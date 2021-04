Taylor Swift batte un record dei Beatles

Taylor Swift aggiunge un altro ambito traguardo al suo enorme parterre di premi. Dopo 10 album in studio e più di 600 premi musicali vinti su oltre un migliaio di candidature, nei giorni scorsi anche la riedizione del suo celebre album del 2008 “Fearless” raggiunge la vetta della classifica UK. Con ben 3 album in prima posizione – “Fearless (Taylor’s Version)”, “Folklore”, “Evermore”- Swift batte il record che solo i Beatles prima di lei erano riusciti a raggiungere. La celebre boy band di Liverpool è stata l’unica fin’ora prima nella classifica UK degli album più venduti, con ben 3 progetti contemporaneamente.



“Fearless (Taylor’s Version)” nasce per volontà della stessa cantante, che ha deciso di rieditare ben 6 dei suoi vecchi album, incisi con la sua ex etichetta discografica Big Machine Records. A seguito della sua acquisizione da parte del manager Scooter Brown, Taylor Swift si è detta alquanto tradita e delusa, decidendo di riproporre da sé i suoi famosi album, aggiungendovi però al titolo originale, la dicitura “Taylor’s Version” per sottolineare la produzione indipendente delle registrazioni. I nuovi album conterranno anche diversi inediti, canzoni composte e musicate anni fa, ma rimaste in archivio e mai condivise con il pubblico.

