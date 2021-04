The Weeknd, pronto un remix con Ariana Grande

In arrivo una nuova versione dell’ultimo singolo dell’artista che ha rivoluzionato le classifiche di tutto il mondo. Nelle scorse ore The Weeknd ha svelato la collaborazione con Ariana Grande suscitando immediatamente grande entusiasmo nel pubblico. Reduce dal successo ottenuto con l’esibizione proposta nel corso dell’Halftime Show della cinquantacinquesima edizione del Super Bowl, Abel Makkonen Tesfaye, questo il nome all’anagrafe, si prepara a dominare nuovamente le chart in ogni angolo del pianeta. Poco fa la voce di "Can’t Feel My Face" ha svelato l’arrivo di un duetto con Ariana Grande, fresca della collaborazione con Demi Lovato sulle note di "Met Him Last Night", brano contenuto all’interno dell’album "Dancing with the Devil...the Art of Starting Over". La collaborazione prevede il remix di "Save Your Tears".

