Spice Girls, 25 anni di "Wannabe"

È il 19 aprile 1996 quando cinque ragazze mettono a soqquadro il Midland Grand Hotel di Londra cambiando per sempre la storia della musica. Baby Spice, Ginger Spice, Sporty Spice, Posh Spice e Scary Spice hanno rivoluzionato il mondo dello spettacolo a suon di girl power e pop divenendo una delle formazioni più amate e iconiche di sempre. "Wannabe" è il singolo che ha segnato l’inizio della storia delle Spice Girls che da lì a breve avrebbero conquistato le classifiche in ogni angolo del mondo vendendo milioni di copie. Nelle scorse ore l’account Instagram delle Spice Girls ha condiviso un post pubblicato dall’account spicegirlsnet in cui vengono mostrati scatti dal backstage della produzione del videoclip.

