Lizzo scrive a Chris Evans da ubriaca

Cosa potrebbe mai accadere se un giorno, dopo aver bevuto un po’ più del necessario, finiamo per passare un po’ di tempo sui social network? Nel caso di Lizzo, a quanto pare, si manda un messaggio privato a Chris Evans. La cantante ha condiviso la storia con i suoi fan su TikTok, precisando, nella didascalia: "Ragazzi, non bevete per poi scrivere in privato… a scopi puramente legali, sto scherzando".

La cantante, vincitrice di un Grammy Award, rientra tra i fan degli Avengers (e nello specifico proprio di Captain America) e, fattasi coraggio con un bicchiere di troppo, ha deciso di contattare Chris Evans tramite Instagram, lasciandogli un messaggio in DM. Il messaggio altro non è che una breve composizione di emoji (una folata di vento, una giocatrice di basket ed un pallone da basket).

Ma a stupire ancor di più è stata la risposta del diretto interessato. Chris Evans, ormai presente sui social al 100%, ha nuovamente fatto breccia nel cuore di Lizzo rispondendo al suo video di TikTok (e al messaggio su Instagram): "Non c’è motivo di vergognarsi se si inviano messaggi privati quando si è ubriachi. Solo Dio sa se non ho fatto di peggio su quest’app".

Lizzo ha prontamente condiviso la risposta del suo supereroe Marvel preferito, immortalandola in un altro video su TikTok. Questa volta, nella didascalia, soltanto una parola carica di apprensione: “Bitch“. E, ciliegina sulla torta, la rapper mostra un altro passo in avanti: Chris Evans la segue su Instagram.