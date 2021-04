Ghali: "Pronto il primo singolo del nuovo album"

Nelle scorse ore, il rapper milanese ha incuriosito i fan con la pubblicazione del suo ultimo post su Instagram. A scatenare i commenti e reazioni dei 2,3 milioni di supporter, diversi frame condivisi a carosello in cui Ghali si trova in studio di registrazione dove lui stesso racconta di aver appena concluso il primo singolo del nuovo album. Indirettamente il rapper avvisa tutti di nuova musica e progetti in arrivo, nonostante non si sappia ancora nulla di preciso su quante saranno le tracce audio presenti, le collaborazioni e la data di uscita.

Queste le sue parole: “Ok abbiamo il primo singolo del nuovo album”. Una didascalia che non lascia dubbi e si unisce alla cancellazione di tutti i vecchi post del feed, subito notata dai fan. Una strategia di marketing molto utilizzata da cantanti e musicisti, per dare rilievo pubblicitario ai nuovi progetti in arrivo. Di sicuro sarà il terzo da solista per Ghali, dopo “Album” del 2017, che ha sancito il suo definitivo debutto in Italia, e “DNA” del 2020 in cui sono raccolti i successi platino di “Barcellona”, “Mille pare”, “Good Times “, ma anche “Boogieman” con Salmo. Tra le sorprese, Ghali si dice inoltre pronto a pensare ai featuring in arrivo: “Stavo pensando a 2 featuring”.