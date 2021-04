Justin Bieber sarà nella reunion di "Friends"?

Da quando, il 10 aprile scorso, l’account Instagram di "Friends" ha annunciato la fine delle riprese dell’attesa reunion del cast rinviata più volte a causa del Covid e in arrivo presto su HBO Max, le voci su quello che vedremo e su quello che dobbiamo aspettarci hanno cominciato a rimbalzare in ogni angolo del web, lasciandoci intendere che, insieme al ritorno degli attori principali, ossia Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, ci sarà spazio anche per alcuni ospiti d’eccezione, incluso Justin Bieber.

È il The Sun, infatti, ad anticipare che il cantante prenderà parte a Friends: The Reunion in un piccolo cameo che lo vedrà con addosso il costume di Spudnik, già indossato da Ross nel sesto episodio dell’ottava stagione della serie, intitolato La festa di Halloween. In quell’occasione, al party in costume organizzato da Monica e Chandler, Ross si presentò, infatti, travestito da patata gigante con un caschetto dotato di antenne sulla testa: secondo la sua teoria, il travestimento sarebbe stato il risultato di un gioco di parole tra spud, che inglese significa "patata", e il satellite russo Sputnik, cosa che aveva divertito molto il gruppo del Central Perk.